Puma mit zweistelligem Umsatzrückgang in China auch in 4Q

HERZOGENAURACH (Dow Jones)--Pumas prozentual deutlich zweistelliger Umsatzrückgang in China hat sich im vierten Quartal fortgesetzt und im Vergleich zum dritten Quartal wieder beschleunigt. Einer Pressepräsentation zufolge betrug er währungsbereinigt 39,1 Prozent. Im Gesamtjahr ergab sich damit ein Rückgang von währungsbereinigt 36,3 Prozent.

Im dritten Quartal hatte sich der Umsatzrückgang in dem wichtigen chinesischen Markt auf 25,6 Prozent belaufen, nach 43,1 Prozent im zweiten und 37,3 Prozent im ersten Quartal.

Puma wie seine Wettbewerber Adidas und Nike leidet seit mehreren Quartalen in China unter einer Mischung aus politischem Konsumentenboykott und coronabedingtem Umsatzrückgang infolge von lokalen Lockdowns. Unter anderem haben davon chinesische Wettbewerber profitiert.

Pumas neuer CEO Arne Freundt nimmt in seiner Prognose für 2023 eine "Normalisierung der Marktbedingungen" in China und den USA an.

