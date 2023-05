PUMA unterzeichnet Vertrag mit der Formel 1 und wird offizieller Lizenzpartner und exklusiver Rennstrecken-Vertriebspartner

Aktien in diesem Artikel PUMA 51,30 EUR

Das Sportunternehmen PUMA und die Formel 1 haben eine Vereinbarung unterzeichnet, durch die PUMA offizieller Ausrüster der Formel-1-Rennen wird und die Marke das Recht erhält, Bekleidung, Schuhe und Accessoires der Formel 1 herzustellen. Zudem wird PUMA die Formel-1-Mitarbeiter an der Rennstrecke ausstatten und Formel-1-Fanwear entwerfen, die mit attraktiven Lifestyle- und Motorsport-Kollektionen die unterschiedlichen Zielgruppen anspricht. Der Vertrag umfasst die Exklusivrechte für den Verkauf von Fanwear der Formel 1 und aller zehn Teams rund um die Rennstrecke ab 2024.

PUMA hat eine lange und erfolgreiche Tradition im Motorsport. Seit Mitte der 80er-Jahre entwickelt das Unternehmen feuerfeste Overalls, Rennschuhe und andere leistungsstarke Rennbekleidung für F1-Fahrer sowie Team-, Fan- und Lifestyle-Kollektionen für die erfolgreichsten Teams des Motorsports. Heute ist PUMA der führende Anbieter von Rennbekleidung und Lifestyle-Kollektionen im Motorsport-Segment mit Partnern wie Mercedes AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari, Alfa Romeo F1 Team Stake, BMW M Motorsport und Porsche Motorsport.

In den letzten Jahren hat die Formel 1 stark an Popularität hinzugewonnen, während ihre Fangemeinde immer jünger und vielfältiger wird. Gleichzeitig sind die kumulierten TV-Zuschauerzahlen auf 1,5 Milliarden gestiegen. Auch bei den Rennen erreichten die Zuschauerzahlen 2022 einen neuen Rekord, und in den sozialen Medien verzeichnet der Sport ein kontinuierliches Wachstum. Die Partnerschaft bietet PUMA die Möglichkeit, seine etablierte Dominanz im Sport auszubauen, indem es eine breitere Fangemeinde anspricht, mehr unterschiedliche Zielgruppen anspricht und die Inspiration der Sportbekleidung auf die Mode abseits der Rennstrecke überträgt.

"PUMA ist zur authentischsten und glaubwürdigsten Sportmarke im Motorsport aufgestiegen und bringt das nötige Know-how mit, um die besten Produkte zu entwickeln – sowohl für die führenden Fahrer und Teams der Welt als auch für die Fans", so Arne Freundt, CEO bei PUMA. "Der Einfluss des Motorsports – insbesondere der Formel 1 – auf die Sport- und Streetwear-Kultur hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Unsere neue Partnerschaft mit der Formel 1 ist eine faszinierende Gelegenheit, diese Mischung aus Motorsport und Lifestyle weiter zu erkunden. Seit jeher ist PUMA an der Schnittstelle zwischen Sport und Mode tätig, und wir sind bestens aufgestellt, um die Kultur des Sports in relevante Streetwear-Kollektionen zu übersetzen und mit der Marke ein junges, kaufkräftiges und vielfältiges Publikum zu überzeugen."

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, erklärt: "Während die Formel 1 rund um den Globus weiter wächst, erreichen wir durch vielversprechende Kooperationen neue Fans und erleben, wie der Sport in neue Bereiche der Mainstream-Kultur vordringt. PUMA blickt auf eine lange Tradition im Motorsport auf und ist damit die perfekte Wahl für die Formel 1, da wir die Sportbekleidung für die Fans auf der Straße, die Piloten und alles, was dazwischen liegt, auf die nächste Ebene führen."

Das PUMA-Tochterunternehmen stichd, ein Unternehmen für lizenzierte Fanbekleidung sowie Legwear, Bodywear und Swimwear, wird die Fanshops an den Rennwochenenden exklusiv betreiben. Dort werden Formel-1-Lizenzprodukte sowie Replikate, Fanartikel und Sonderkollektionen aller zehn Formel-1-Teams und F1-Legenden angeboten.

"Der Verkauf von Fanbekleidung bei F1-Rennen ist ein spannendes und herausforderndes Projekt, da die Bedingungen an jeder Strecke anders sind, von den Hängen in Zeltweg und Spa bis hin zu den Stadtzentren von Monaco und Baku", berichtet Nina Nix, CEO bei stichd. "Ganz gleich, wo das Rennen stattfindet: stichd wird ein wahres Fanerlebnis schaffen, das weit über den Verkauf von Fanbekleidung hinausreicht."

stichd wird bei mehr als 20 Rennen in 19 verschiedenen Ländern bis zu 65 mobile Stores mit einer Verkaufsfläche von mehr als 4.000 Quadratmeter einrichten. Die Stores sind aus langlebigen Leichtbau-Materialien gefertigt, sodass sie problemlos von einem Event zum nächsten transportiert werden können.

Ab Februar 2024 werden die ersten PUMA x Formula 1-Produkte in PUMA Stores weltweit und auf PUMA.com erhältlich sein.

PUMA gehört zu den führenden Sportmarken der Welt. Sie entwirft, entwickelt, vermarktet und verkauft Schuhe, Textilien und Accessoires. Seit 75 Jahren bringt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran und hat dazu schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. In Zusammenarbeit mit renommierten Designern und Marken bringt PUMA Sporteinflüsse in die Straßenkultur und -mode. Zur PUMA Group gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

