DAX23.740 -0,9%Est505.755 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 +0,5%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.905 ±0,0%Euro1,1679 ±0,0%Öl122,3 +0,5%Gold4.593 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, Ölpreise, BASF, Volkswagen im Fokus
Top News
Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch deutlich ins Minus gedrückt Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch deutlich ins Minus gedrückt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Puma verbesserte Ergebnis trotz Umsatzrückgang - Bestandsabbau kommt voran

30.04.26 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
25,04 EUR 0,05 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma ist mit Umsatzrückgängen in das neue Jahr gestartet. Dabei belasteten der starke Euro sowie eine schwächere Nachfrage in der europäischen Region EMEA die Entwicklung. So sanken die Erlöse des gerade im Umbau befindlichen Unternehmens um 6,3 Prozent auf knapp 1,87 Milliarden Euro, wie Puma am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt lag das Minus bei einem Prozent. Dabei kam der Abbau der überhöhten Lagerbestände voran.

Die Ergebnisse konnte das Unternehmen jedoch verbessern. Unterstützt wurde dies durch die Auflösung von Wertberichtigungen für Vorratsbestände, niedrigere Frachtkosten sowie einen höheren Anteil im eigenen Einzelhandel. Gegenwind gab es durch Rabatte sowie Währungseffekte. So stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um fünf Prozent auf 64,4 Millionen Euro. Darin ausgeklammert sind Kosten für das laufende Sparprogramm. Das Konzernergebnis verbesserte sich deutlich von 0,5 Millionen auf 26,5 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte Puma.

"Operativ sind wir solide in unser Übergangsjahr 2026 gestartet", kommentierte Konzernchef Arthur Hoeld. "Wir konnten unsere Lagerbestände schneller als geplant abbauen, haben unser Produktportfolio und operative Ineffizienzen reduziert."/nas/stk

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
21.04.2026PUMA SE HaltenDZ BANK
20.04.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
01.04.2026PUMA SE NeutralUBS AG
23.03.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
16.03.2026PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.04.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
05.03.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
26.02.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026PUMA SE BuyWarburg Research
29.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.04.2026PUMA SE HaltenDZ BANK
01.04.2026PUMA SE NeutralUBS AG
23.03.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
16.03.2026PUMA SE NeutralUBS AG
09.03.2026PUMA SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen