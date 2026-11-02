Puma: Wie viel Potenzial hat die Aktie noch?

Puma hat in den ersten neun Monaten 2026 weniger umgesetzt und schreibt weiter rote Zahlen, die Aktie hat dennoch kräftig zugelegt. Für Anleger zählt derzeit offenbar etwas anderes als das laufende Ergebnis.

Wenn Puma Quartalszahlen vorlegt, dann kommt Bewegung in die Aktie. Nach Veröffentlichung der Zahlen für Q3 ging es kräftig aufwärts. Denn wenngleich das Zahlenwerk Licht und Schatten offenbarte, so bleibt Puma doch weiter auf einem guten Weg, 2027 den anvisierten Turnaround zu schaffen. Das Jahr 2026 bleibt indes das, als was es angekündigt war: ein Übergangsjahr.

Erwarteter Umsatzrückgang

Im Neunmonatszeitraum 2026 des von Puma ausgerufenen Übergangsjahres sank der Umsatz währungsbereinigt um 7 Prozent auf 5.330,6 Mio. Euro. Hintergrund dieser Entwicklung waren unter anderem Reset-Maßnahmen. Damit meint das Unternehmen Rückgänge aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen. Der Umsatz litt jedoch auch unter einer schwächeren Nachfrage, besonders in Nordamerika und in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). Das überrascht nicht: Durch den Krieg am Golf sind die Kosten für die Lebenshaltung gestiegen und Endverbraucher stellen Ausgaben zurück, die nicht unbedingt erforderlich sind.

Hoffnung im Reich der Mitte

In der Region Asien/Pazifik kam der Umsatz indes kräftig voran. Insgesamt stiegen die Erlöse dort um 10 Prozent. In Großchina lag der Zuwachs bei 3,5 Prozent. Gerade hier erhoffen sich Investoren durch den neuen Großaktionär ANTA Sports weiteren Schub. Bei den Ergebniskennzahlen ging es durchweg aufwärts, wenngleich die Werte tiefrot blieben. Das EBIT verbesserte sich auf minus 12,6 Mio. Euro (9M 2025: minus 49,5 Mio. Euro). Das Konzernergebnis lag bei minus 101,2 Mio. Euro (9M 2025: minus 308,9 Mio. Euro) und profitierte von einem verbesserten Finanzergebnis und von geringeren Ertragssteuern.

Fazit

Konsumschwäche hin, rote Zahlen her: Für die Puma-Aktie gelten derzeit offensichtlich andere Regeln. Denn bei Begutachtung der Quartalszahlen ist für Investoren entscheidend, dass der für 2027 angekündigte Ergebnis-Swing erreicht werden kann. Daher sind operative Erfolge, wie etwa die planmäßige Umsetzung des angekündigten Lagerabbaus, mitunter schon kurstreibend und drängen die noch tiefroten Zahlen in den Hintergrund. Richtig spannend wird es aber erst dann, wenn die Ziele für 2027 konkret vorgestellt werden. Das dürfte am 24. Februar 2027 der Fall sein. Bis dahin lebt das Papier von der Fantasie. Unter anderem von der, dass ANTA im Februar 35 Euro je Puma-Aktie gezahlt hat. Technisch hat sich das Chartbild bereits spürbar verbessert. Wer mit etwas Geduld auf den Turnaround spekulieren will, sollte aber schwächere Tage zum Einstieg nutzen.

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Erstellung am 02.11.26 um 08:23 Uhr.

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