PUMA will bis 2025 zu 75 Prozent recycletes Polyester verwenden

FRANKFURT (Dow Jones)--PUMA will bis zum Jahr 2025 den Polyester-Anteil in seinen Schuhen und Textilien zu etwa drei Vierteln aus recyceltem Material bestreiten. Insgesamt sollen bis dahin 90 Prozent aller Produkte des Sportartikelherstellers aus nachhaltigeren Materialien hergestellt werden, wie das Unternehmen in Herzogenaurach mitteilte. 2020 lag die Quote laut PUMA bei etwa 50 Prozent.