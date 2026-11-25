Nach einem Zwischenspurt hat die Puma-Aktie wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Dabei verläuft der mittelfristige Aufwärtstrend zwar flach, ist aber unverändert intakt.

Das Leben ist eine Achterbahn – und der Chart von Puma sowieso. Von Anfang Oktober bis Anfang November befand sich die Aktie noch in einem kurzfristigen, aber dynamischen Aufwärtstrend, doch dann kam die Wende. Ende der vergangenen Woche wurde zudem bekannt, dass der US-Wettbewerber Nike mit Beginn der neuen Rennserie ab 2027 Puma als Ausrüster der Formel 1 ablösen wird.

Kursgewinne wieder einkassiert

Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt, bleibt Puma in der Formel 1 aber über strategische Partnerschaften mit einzelnen Rennställen weiterhin stark engagiert. Nach unserer Einschätzung ist im Rahmen der Restrukturierung eine neue Bewertung von Kosten und Nutzen im Sponsoring sowieso geboten. Technisch hatte die Aktie im Oktober die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen und so den Anschein erweckt, als sei das Erreichen des Jahreshochs bei rund 30 Euro nur eine Frage der Zeit.

Aufwärtstrend intakt

Doch die Bäume wachsen nicht in den Himmel – und bei Unternehmen, die sich im Umbau befinden, schon gar nicht. Der jüngste Kursrückgang könnte nun jedoch wieder Chancen eröffnen. Denn über die Stationen von 18,50 Euro im Januar, 19,60 Euro im März und 21,80 Euro Anfang Oktober verläuft der mittelfristige Aufwärtstrend aktuell bei rund 22,50 Euro. Intraday wurde diese Marke am Dienstag bereits angekratzt.

Fazit

Gelingt es der Aktie, die Unterstützungslinie zu halten, könnte dies dem Papier wieder Schwung für einen Rebound verleihen. Dazu wäre aber wohl ein freundlicher Gesamtmarkt erforderlich. Zwar dürfte der Konsum grundsätzlich vom Weihnachtsgeschäft profitieren, angesichts steigender Lebenshaltungskosten steht aber noch in den Sternen, wie stark der Weihnachtsumsatz letztlich ausfällt. Vor dem Hintergrund, dass Anleger wieder klassische Branchen favorisieren, bleibt Puma um 22,50/23 Euro technisch eine Option, sollte aber eng abgesichert werden.

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Erstellung am 25.11.26 um 14:40 Uhr.

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Der Autor oder eine ihm nahestehende Person halten Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen.

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