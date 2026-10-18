Punjab National Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Punjab National Bank hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,46 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 387,91 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Punjab National Bank 366,84 Milliarden INR umgesetzt.
Experten hatten einen Gewinn von 3,97 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 150,90 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.net
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