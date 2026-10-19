Punjab Sind Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Punjab Sind Bank präsentierte am 17.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,58 INR. Im letzten Jahr hatte Punjab Sind Bank einen Gewinn von 0,420 INR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Punjab Sind Bank mit einem Umsatz von insgesamt 37,47 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,06 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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