Punktsieg

Der Chipkonzern Infineon hat im Patentrechtsstreit um Galliumnitrid-(GaN)-Technologien mit dem chinesische Halbleiterzulieferer Innoscience einen weiteren Punktsieg errungen.

GaN spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Stromversorgungssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Technologien für erneuerbare Energien , Rechenzentren, Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge.

Das Landgericht München I entschied am Freitag ein weiteres Patentverletzungsverfahren im Bereich dieser Technologien zugunsten von Infineon , wie der DAX -Konzern mitteilte. Das Gericht habe Innoscience verboten, weitere patentverletzende Produkte nach Deutschland einzuführen, sowie sie in Deutschland zu verkaufen und zu vermarkten. Darüber hinaus verpflichtet das Gericht Innoscience zur Zahlung von Schadenersatz an Infineon.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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