DAX25.780 +0,8%Est506.411 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +2,7%Nas25.833 -0,8%Bitcoin54.016 +0,3%Euro1,1447 +0,1%Öl72,08 +0,7%Gold4.166 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- US-Handel ruht -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Micron, Apple, Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon im Fokus
Top News
Gewinner und Verlierer im Juni 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Gewinner und Verlierer im Juni 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Stocks in Action USA: SK Hynix, Samsung Electronics, Kioxia Stocks in Action USA: SK Hynix, Samsung Electronics, Kioxia
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Punktsieg

Infineon-Aktie zieht an: Weiteres Patentverletzungsverfahren gegen Innoscience gewonnen

03.07.26 15:19 Uhr
Infineon-Aktie springt an: Patent-Sieg gegen Innoscience befeuert Kurs | finanzen.net

Der Chipkonzern Infineon hat im Patentrechtsstreit um Galliumnitrid-(GaN)-Technologien mit dem chinesische Halbleiterzulieferer Innoscience einen weiteren Punktsieg errungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
77,21 EUR 2,15 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Landgericht München I entschied am Freitag ein weiteres Patentverletzungsverfahren im Bereich dieser Technologien zugunsten von Infineon, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das Gericht habe Innoscience verboten, weitere patentverletzende Produkte nach Deutschland einzuführen, sowie sie in Deutschland zu verkaufen und zu vermarkten. Darüber hinaus verpflichtet das Gericht Innoscience zur Zahlung von Schadenersatz an Infineon.

GaN spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Stromversorgungssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Technologien für erneuerbare Energien, Rechenzentren, Industrieautomatisierung und Elektrofahrzeuge.

Die Infineon-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,64 Prozent höher bei 77,60 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
11:26Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
02.07.2026Infineon NeutralUBS AG
02.07.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
29.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:26Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
02.07.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
29.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
29.06.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.07.2026Infineon NeutralUBS AG
05.06.2026Infineon HoldWarburg Research
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen