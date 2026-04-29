Puranium Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Puranium Energy hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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