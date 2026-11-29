Purepoint Uranium Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Purepoint Uranium Group ließ sich am 27.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Purepoint Uranium Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Purepoint Uranium Group ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Purepoint Uranium Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Purepoint Uranium Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen