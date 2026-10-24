Purple Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Purple Finance hat sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,290 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 221,6 Millionen INR gegenüber 111,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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