Purple Innovation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

07.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 96,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 118,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Purple Innovation ein EPS von -2,750 USD in den Büchern gestanden.

Purple Innovation hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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