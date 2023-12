Putin besucht Ölstaaten VAE und Saudi-Arabien

MOSKAU/RIAD (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin beginnt am Mittwoch eine Kurzreise in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und nach Saudi-Arabien. Bei den Arbeitsbesuchen soll es nach Angaben des Kremls um die jeweiligen bilateralen Beziehungen gehen. Zugleich werde über die Koordination auf den Ölmärkten gesprochen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Wichtigster Gesprächspartner in Saudi-Arabien wird Kronprinz Mohammed bin Salman sein, der eigentliche Machthaber des ölreichen Königreichs.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass hat Putin Saudi-Arabien und die Emirate zuletzt 2019 vor der Corona-Epidemie besucht. Wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine sind die Auslandskontakte des Kremlchefs beschränkt. Der Besuch am Golf wäre der erste seit Kriegsbeginn 2022, der nicht direkten Verbündeten wie China, Weißrussland oder Kasachstan gilt. "Das alles findet praktisch innerhalb von 24 Stunden statt", sagte Peskow über die Kurzreise.

Zuletzt hat die Organisation OPEC+, der auch Russland angehört, eine weitere Drosselung der Ölförderung beschlossen, um die Preise hoch zu halten. Trotz der Entscheidung ist der Ölpreis aber weiter gefallen. Dazu sagte Peskow, dass der Effekt solcher Entscheidungen manchmal mit Verspätung einsetze. In jedem Fall werde die Koordinierung der Maßnahmen zur Stabilisierung des Markts aber beibehalten. Die EU und die USA als Unterstützer der Ukraine haben versucht, einen Preisdeckel für russisches Öl durchzusetzen. Diese Strafmaßnahme hat aber kaum Wirkung gezeigt./fko/DP/ngu