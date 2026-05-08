DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.447 ±0,0%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Tempus AI A40EDP Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Walmart, Coca-Cola & Co.: Die Top-Dividendenaktien der Wall Street-Analysten für 2026 Walmart, Coca-Cola & Co.: Die Top-Dividendenaktien der Wall Street-Analysten für 2026
Neue Kurstreiber für Aktien von NVIDIA & Co.? ByteDance heizt KI-Wettrüsten weiter an Neue Kurstreiber für Aktien von NVIDIA & Co.? ByteDance heizt KI-Wettrüsten weiter an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Putin erneuert Gesprächsangebot - aber in Moskau

10.05.26 08:11 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin ist bereit zu direkten Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, aber nur in der russischen Hauptstadt. "Wer sich mit mir treffen will, muss nach Moskau kommen", sagte Putin bei einer außerordentlichen Pressekonferenz nach der Siegesparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau.

Es sei keine direkte Einladung an Selenskyj, doch würde er sich auch mit ihm treffen. "Wir können uns auch an einem anderen Ort als Moskau treffen, aber nur wenn zuvor eine langfristige Friedensvereinbarung getroffen wurde", sagte Putin. Selenskyj schließt eine Reise nach Moskau aus.

Berichte über eine Botschaft Selenskyjs, die der slowakische Regierungschef Robert Fico überbracht haben wollte, tat Putin als unwahr ab. "Es gab keine persönliche Botschaft." Fico habe von Selenskyjs Gesprächsbereitschaft berichtet. "Aber das hören wir nicht zum ersten Mal."

Putin kann sich seinen Freund Schröder als Vermittler vorstellen

Putin betonte, dass eine friedliche Lösung des Konflikts Sache der Ukraine und Russlands sei. "Aber wenn jemand helfen möchte, sind wir dafür dankbar." Obwohl sich die USA bisher um Vermittlung bemüht hatten, könne er sich von europäischer Seite Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder als Vermittler vorstellen. "Von allen europäischen Politikern würde ich Gespräche mit Schröder bevorzugen." Schröder und Putin gelten als enge Freunde.

Der Kremlchef warf Europa vor, den Konflikt in der Ukraine verschärfen zu wollen. Allerdings wisse Europa, "dass dieses Spiel teuer werden könnte". Die Ukraine werde von Europa weiterhin massiv unterstützt, vor allem mit Technik und Technologie./cha/DP/zb