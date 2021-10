Putin fliegt nicht zur Weltklimakonferenz nach Glasgow

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin wird Kremlangaben zufolge nicht persönlich an der bevorstehenden Weltklimakonferenz in Glasgow teilnehmen. "Ja, nach Glasgow wird er leider auch nicht fliegen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch laut Agentur Interfax.

Zuvor hatte Putin seine Teilnahme an dem Gipfel COP26, der vom 31. Oktober bis zum 12. November angesetzt ist, bereits zugesagt - allerdings offengelassen, ob er persönlich anreisen oder per Video zugeschaltet sein werde.

Erst am Dienstag gab der Kreml bekannt, dass Putin auch am G20-Gipfel Ende Oktober in Rom nur per Videokonferenz teilnehmen werde. Verwiesen wurde immer wieder auf die Corona-Lage, die sich in Russland zuletzt dramatisch zugespitzt hat. Am Mittwoch registrierten die Behörden laut offizieller Statistik mehr als 34 000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Im selben Zeitraum wurden 1028 Todesfälle verzeichnet - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Wegen mehrerer Corona-Fälle in seinem direkten Umfeld hatte sich der mit dem russischen Vakzin Sputnik geimpfte Putin im September für mehr als zwei Wochen in Quarantäne begeben.

Spekuliert worden war auch darüber, ob Putin bei einem der bevorstehenden Gipfel möglicherweise erneut US-Präsident Joe Biden treffen könnte. Die beiden Staatschefs hatten sich im Sommer in Genf das erste Mal persönlich getroffen.

Auf die Frage von Journalisten sagte Kremlsprecher Peskow dennoch, dass die Möglichkeit eines Treffens von Putin und Biden bis zum Jahresende "in dem ein oder anderen Format durchaus real" sei. Das Verhältnis zwischen Moskau und Washington ist wegen einer Vielzahl von Konflikten und Sanktionen sehr angespannt.