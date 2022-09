Putin fordert von Kiew Waffenruhe und Verhandlungen

GO

Stabilisierungsversuch: DAX etwas stärker -- Wall Street höher erwartet -- Inflation im Euroraum auf Rekordwert -- Nike leidet unter starkem Dollar -- Fresenius, FMC, Gaspreis im Fokus

Wechsel im Vorstand von Henkel. Anleger von Porsche SE unterliegen in Prozess zur VW-Übernahmeschlacht. Habeck dämpft Erwartungen an Gaspreisdeckel. Siemens mit neuem CEO für Dienstleistungssparte. SNB im zweiten Quartal ohne Devisen-Käufe zur Franken-Schwächung. Allianz und UniCredit straffen Unternehmensverflechtungen in Kroatien.