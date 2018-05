Putin für vierte Amtszeit als russischer Präsident vereidigt

Moskau (Reuters) - Wladimir Putin ist zu seiner vierten Amtszeit als russischer Präsident vereidigt worden.

Der 65-Jährige legte am Montag im Großer Kremlpalast seinen Eid mit einer Hand auf einer goldverzierte Ausgabe der Verfassung ab. Zu den Gästen gehörte der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Putin tritt seine neue sechsjährige Amtszeit zwei Monate nach seinem deutlichen Wahlsieg an. Der prominenteste Oppositionspolitiker Alexej Nawalny durfte damals nicht antreten und war am Samstag zusammen mit Hunderten anderer Demonstranten vorübergehend festgenommen worden.

Putin steht entweder als Präsident oder Ministerpräsident seit 2000 an der Spitze Russlands. Bei der nächsten Präsidentenwahl 2024 dürfte er laut Verfassung nicht mehr für das höchste Amt im Staat antreten.