Putin gibt Trump Rückendeckung im Amtsenthebungsverfahren

Moskau (Reuters) - Der russische Staatschef Wladimir Putin stärkt US-Präsident Donald Trump nach der Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens durch das Repräsentantenhaus den Rücken.

Die Anschuldigungen gegen Trump seien erfunden, sagte Putin in einer Rede am Donnerstag. Er gehe nicht davon aus, dass der Senat den US-Präsidenten am Ende aus dem Amt entfernen werde.

Trump muss sich als dritter Präsident der US-Geschichte einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Das Repräsentantenhaus entschied am Mittwochabend mit der Mehrheit der oppositionellen Demokraten, das Verfahren wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses in der Ukraine-Affäre einzuleiten. Trump weist die Anschuldigungen zurück. Über die Amtsenthebung selbst entscheidet im kommenden Jahr die zweite Kongress-Kammer, der Senat, wo Trumps Republikaner die Mehrheit haben.