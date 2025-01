Putin gratuliert Trump zur Amtseinführung

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat Donald Trump zu dessen unmittelbar bevorstehender Amtseinführung als US-Präsident gratuliert. Er habe die Forderungen Trumps gehört, die direkten Kontakte zwischen Moskau und Washington wiederherzustellen und alles zu tun, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern, sagte Putin russischen Nachrichtenagenturen zufolge bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats. "Zweifellos begrüßen wir diese Einstellung und beglückwünschen den gewählten Präsidenten der USA zum Amtsantritt."

Wer­bung Wer­bung

Russland sei auch bereit, den Dialog mit der neuen US-Regierung über den Konflikt in der Ukraine wieder aufzunehmen. Das wichtigste sei dabei, die Ursache zu beseitigen. Russland sei an einem langfristigen Frieden, nicht an einem Waffenstillstand zur Umgruppierung und späteren Fortsetzung der Kampfhandlungen interessiert, sagte Putin. Russland führt seit fast drei Jahren einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Russland hat der Führung in Kiew mehrfach vorgeworfen, die russischsprachige Bevölkerung im Land zu unterdrücken. Zudem sieht Moskau durch das Bestreben Kiews, der Nato beizutreten, die eigene Sicherheit bedroht. Der Kreml fordert daher neben Gebietsabtretungen vom Nachbarland auch einen Verzicht auf eine schlagkräftige Armee, einen Nato-Beitritt und andere feste militärische Bündnisse mit dem Westen. Moskau beansprucht zudem die Rolle als Schutzmacht der russischsprachigen Bevölkerung und damit auch künftig ein Mitspracherecht in der ukrainischen Innenpolitik./bal/DP/he