Putin hustet - und weist Sorgen um seine Gesundheit zurück

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin ist Sorgen wegen seines Hustens entgegengetreten. "Es war einfach kühl an der Luft, ich habe mich aktiver bewegt, es ist nichts Schlimmes", sagte Putin in einer Videokonferenz, die am Montagabend im Staatsfernsehen gezeigt wurde. "Machen Sie sich keine Sorgen, alles ist gut", erklärte er der Vorsitzenden des russischen Föderationsrats, Valentina Matwijenko, die sich angesichts des hustenden Präsidenten besorgt gezeigt hatte.

Er werde praktisch täglich getestet, versicherte Putin - "nicht nur auf Covid-19, sondern auch auf andere Infektionen". Der Kremlchef hatte sich erst Ende September wegen mehrerer Corona-Fälle in seinem direkten Umfeld für mehr als zwei Wochen in Selbstisolation begeben.

Putin hüstelt immer wieder bei öffentlichen Auftritten - das ist schon seit längerem ein Thema in Russland. Putin und der Kreml haben Spekulationen über mögliche Krankheiten des Präsidenten aber stets strikt zurückgewiesen./haw/DP/he