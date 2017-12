Putin-Kritiker Nawalny von Präsidentenwahl ausgeschlossen

Moskau (Reuters) - Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny darf nach einer Entscheidung der zentralen Wahlkommission im kommenden Jahr nicht zur Präsidentenwahl antreten.

Zwölf Mitglieder des 13-köpfigen Gremiums votierten am Montag für einen Ausschluss, ein Mitglied enthielt sich. Die Kommission erklärte, der 41-Jährige sei nicht wählbar, weil er in einem Strafverfahren verurteilt worden war. Der Kritiker von Präsident Wladimir Putin hat den Gerichten zufolge mit Versammlungsaufrufen gegen das Gesetz verstoßen. Er war in diesem Jahr drei Mal inhaftiert worden. Nawalny hat den Prozess und das Urteil gegen ihn als politisch motiviert bezeichnet. Umfragen zufolge dürfte Putin klar wiedergewählt werden und könnte so bis 2024 im Amt bleiben.