Putin sieht in Gaspipeline Nord Stream 2 rein kommerzielles Projekt

Von Andrea Thomas

MOSKAU/BERLIN (Dow Jones)--Die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 ist nach Ansicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin "ein rein kommerzielles Projekt", das der Energiesicherheit Europas dient. Nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Moskau sagte Putin, dass es "keine politische Färbung" in diesem Projekt gebe. Scholz betonte, dass im Falle einer militärischen Konfrontation von Russland mit der Ukraine mit Konsequenzen für Nord Stream 2 zu rechnen sei.

Die Gasröhre Nord Stream 2 ist seit Dezember betriebsbereit. Aktuell steht noch die Zertifizierung durch deutsche und durch die europäische Behörden aus. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz erklärte Putin, dass russisches Gas für deutsche Unternehmen und Privathaushalte vergleichsweise günstig sei.

Putin erklärte zudem Russlands Bereitschaft, auch nach dem Auslaufen des Gastransitvertrags mit der Ukraine im Jahr 2024 weiterhin Gas über die Ukraine nach Europa liefern zu wollen. Russland sei dazu bereit, sofern die Nachfrage seitens der westlichen Partner vorhanden und sofern die Gasleitungen in der Ukraine in technisch angemessenem Zustand seien.

Die Ukraine befürchtet Milliarden-Verluste an Transitgebühren, wenn nach dem Auslaufen des Transitvertrags künftig durch die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 russisches Gas über die Ostsee direkt nach Deutschland fließen sollte.

US-Präsident Joe Biden hat Russland mit dem Aus der Gaspipeline Nord Stream 2 gedroht, sollte Russland die territoriale Integrität der Ukraine verletzen.

Scholz droht mit weitreichenden Konsequenzen bei Angriff auf Ukraine

Scholz erklärte auf der Pressekonferenz auf die Frage nach der Zukunft von Nord Stream 2, dass der Gastransit in Europa mit der bereits in Betrieb genommene Pipeline Nord Stream 1 über die Ukraine, Belarus und Polen funktioniere und dies auch weiterhin der Fall sein müsse. "Dafür werden wir auch Sorge tragen", so Scholz.

Zudem wolle man sicherstellen, dass es nicht zu einer militärischen Konfrontation in der Ukraine kommt. "Wenn es doch so ist, dann wird es weitreichende Konsequenzen haben", sagte Scholz. Dessen seien sich alle Seiten bewusst. Allerdings sagte Scholz erneut nicht ausdrücklich, dass ein russischer Angriff auf die Ukraine das Aus von Nord Stream 2 bedeuten würde.

