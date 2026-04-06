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Putin-Vertrauter spricht mit AfD-Politiker über Nord Stream

03.06.26 16:29 Uhr

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Der Chef des russischen Gaskonzerns Gazprom und langjährige Vertraute von Kremlchef Wladimir Putin, Alexej Miller, hat den außenpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg empfangen. Frohnmaier sagte der Deutschen Presse-Agentur, im Mittelpunkt des ausführlichen Gesprächs mit Miller in der Gazprom-Zentrale hätten die Möglichkeit einer Wiederinbetriebnahme der Nord-Stream-Pipelines und die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen gestanden.

Günstige Öl- und Gaslieferungen seien wichtig für Deutschland. "Unsere Aufgabe ist es, deutsche nationale Interessen kompromisslos in den Mittelpunkt zu stellen", sagte Frohnmaier. Der AfD wird von den anderen im Bundestag vertretenen Fraktionen oft vorgeworfen, sie vertrete eher die Interessen Moskaus als die der deutschen Bevölkerung.

Lieferstopp seit September 2022

Moskau hat die Gaslieferungen an Deutschland nach Beginn des von Putin befohlenen Kriegs gegen die Ukraine über Nord Stream zunächst gedrosselt und dann im September 2022 vollständig eingestellt - unter Berufung auf technische Probleme. Einige Wochen später wurden drei der vier Stränge Nord Streams gesprengt. Laut Ermittlungen der Bundesanwaltschaft stammen die Tatverdächtigen aus der Ukraine.

Beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg will Russland trotz eines Wachstumseinbruchs seine ökonomische Kraft nach vier Jahren Krieg und westlichen Sanktionen nach außen demonstrieren. So thematisierte Gazprom in einer Mitteilung zum Treffen die niedrigen Füllstände der Gasspeicher in Europa. Deren Auffüllung bis zum Winter sei eine schwere Aufgabe, heißt es darin. In den vergangenen Jahren hatte Moskau Europa mehrfach leere Gasspeicher und kalte Wohnungen im Winter vorausgesagt, was dann aber nicht eintraf./bal/DP/jha