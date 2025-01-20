DAX24.945 +0,6%Est506.103 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 -2,0%Nas26.831 -0,1%Bitcoin54.705 -0,8%Euro1,1612 +0,1%Öl95,22 -2,2%Gold4.475 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Broadcom A2JG9Z SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Marvell Technology A3CNLD Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Broadcom enttäuscht beim Ausblick -- SpaceX setzt Ausgabepreis fest -- Lufthansa, Infineon, CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Softbank-Aktie sackt zweistellig ab - Gewinnmitnahmen nach starker KI-Rally Softbank-Aktie sackt zweistellig ab - Gewinnmitnahmen nach starker KI-Rally
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Putin: Warnung vor russischer Bedrohung ist Unsinn

04.06.26 21:51 Uhr

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat die im Westen verbreiteten Warnungen vor einer russischen Gefahr und einem womöglich baldigen Angriff Moskaus auf ein Nato-Land mit Nachdruck als "Unsinn" zurückgewiesen. "Aber meiner Meinung nach ist es nicht nur Unsinn - es ist eine bewusste Provokation", sagte Putin bei einem Treffen mit Vertretern großer internationaler Nachrichtenagenturen, darunter die Deutsche Presse-Agentur. Es werde gezielt eine Bedrohungslage heraufbeschworen, "die in Wirklichkeit gar nicht existiert", sagte der Präsident.

Ziel sei es, "die Bevölkerung der eigenen Länder dazu zu zwingen, mehr Geld für die Verteidigung auszugeben", sagte Putin. Er sei verwundert, dass ein Teil der Bevölkerung in den europäischen Ländern diesen Erzählungen glaube. "Es wäre lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre", sagte er. "Jeder, der denkt, dass Russland das Territorium der Nato überfallen könnte, sollte sich die Frage stellen: Wozu?", sagte Putin. Das westliche Bündnis gilt Russland militärisch überlegen.

Den Beteuerungen Putins, er plane keine Attacken gegen Nato-Gebiet, werden immer wieder angezweifelt im Westen. Der Kremlchef hatte auch vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine erklären lassen, dass Moskau keinen Krieg plane. Der Angriff begann am 24. Februar 2022./rom/DP/he