Putin will "organischen Staat" in Afghanistan erhalten

MOSKAU/BERLIN (Dow Jones)--Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Einflussnahme des Westens kritisiert und den Erhalt eines "organischen Staats" für das Land gefordert, in dem nach dem Abzug der internationalen Truppen die Taliban die Macht übernommen haben. "Die verantwortungslose Politik von außen soll aufhören", sagte er bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Moskau nach einem gemeinsamen Gespräch.

Man dürfe anderen Völkern keine politischen Standards von außen aufzwingen, ohne Beachtung von Ethnien, Religion und Traditionen. Putin verwies darauf, dass die Taliban angekündigt hätten, dass die Kampfhandlungen aufhören sollten. "Wir hoffen, dass es so auch sein wird." Russland sei daran interessiert, dass die Situation in dem Land stabil ist. "Wir kennen Afghanistan", erklärte der russische Präsident.

Merkel betonte, deutsche Priorität sei es, in den nächsten Tagen alles daran zu setzen, möglichst viele Menschen aus dem Land auszufliegen. Sie habe in dem Gespräch mit Putin habe sie deutlich gemacht, "dass es natürlich ein sehr frustrierender Moment ist zu erleben, dass die Taliban zurückgekehrt sind und das Land kontrollieren. Aber es gehört auch zur realistischen Einschätzung, dass es so ist".

August 20, 2021 11:54 ET (15:54 GMT)