SHENZHEN (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach ukrainischen Angriffen auf die Krim-Brücke eine harte Reaktion angekündigt. Er gehe davon aus, dass die russischen Gegenmaßnahmen "weitaus schmerzhafter" sein werden als das, was Kiew in Bezug auf die Brücke getan habe, sagte der Kremlchef bei einer Pressekonferenz nach einem historischen Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Shenzhen.

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Russland höre von allen Seiten die Bitte, nach einer Einigung Angriffe zur See oder im Energiebereich zu stoppen, sagte Putin. Er habe mit Mitgliedern des nationalen Sicherheitsrats darüber gesprochen, ob man sich vielleicht auf etwas einigen könne. "Aber nach den Angriffen auf die Krim-Brücke werden wir nichts vereinbaren", sagte er.

Die Krim-Brücke sei ein rein zivil genutztes Projekt, behauptete der Kremlchef. Sie werde schon lange weder für den Transport von Militärtechnik noch für den Transport von Munition genutzt. Nicht einmal Öl werde darüber transportiert.

Mehrere Angriffe auf Putins Prestige-Projekt

Die Ukraine hat die Brücke vom russischen Festland zur 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim in den vergangenen Tagen mehrfach angegriffen. In der vergangenen Nacht wurde der Zugverkehr nach Angaben der Besatzungsbehörden nach einem weiteren Angriff erneut eingestellt und dann eingleisig wieder aufgenommen.

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Das Bauwerk gilt als Prestige-Projekt von Putin. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine. In der Nacht auf Dienstag hatte ein massiver Angriff den Stahlbogen des Straßenteils zerstört. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem Angriffskrieg./ksr/DP/jha