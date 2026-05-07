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Putins Superjacht an Dänemarks Küste gesichtet

30.06.26 11:24 Uhr

SKAGEN (dpa-AFX) - Nach knapp vier Jahren ist die russische Luxusjacht "Graceful" nach Angaben des dänischen Rundfunks (DR) erstmals wieder auf dem Radar aufgetaucht. Dabei soll es sich um das persönliche Schiff des russischen Präsidenten Wladimir Putin handeln. Nach Daten von "Marinetraffic.com" fuhr das Schiff am Montag an der nördlichen Küste Dänemarks entlang.

Laut DR wurde es ab Sonntagmorgen von zwei russischen Kriegsschiffen sowie abwechselnd von der dänischen Marine und deutschen Küstenwache begleitet. "Die Streitkräfte überwachen routinemäßig Schiffe, darunter auch ausländische Staatsschiffe, die die dänischen Meerengen und Hoheitsgewässer durchqueren, mit den dafür vorgesehenen Kapazitäten", teilten die dänischen Streitkräfte dem Sender DR mit. Schon am Montagabend sendet die "Graceful" allerdings laut "Marinetraffic.com" kein Signal mehr.

Dem dänischen Rundfunk zufolge hatte die Jacht ihren AIS-Sender zum Übertragen des Standorts im August 2022 - rund ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine - abgeschaltet./wbj/DP/stw