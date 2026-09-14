PVA TePla-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Anpassung im Portfolio

14.09.26 16:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei PVA TePla.

Für den 26.08.2026 wurde bei PVA TePla eine Managers’ Transaction gemeldet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 04.09.2026. Von Aufsichtsrat De Wolf, Prof. Dr. Ingrid wurden am 26.08.2026 PVA TePla-Papiere gekauft. Für je 29,00 EUR wurden 1.735 PVA TePla-Papiere erstanden. Die PVA TePla-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,50 Prozent auf 29,44 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die PVA TePla-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 29,60 EUR. PVA TePla ist derzeit am Markt 626,10 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 20.718.132 beziffert.

Am 06.08.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Vorstand, Ketter, Jalin, erwarb 760 Papiere zu jeweils 30,60 EUR.

Redaktion finanzen.net