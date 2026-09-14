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Anpassung im Portfolio

PVA TePla-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

PVA TePla-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei PVA TePla.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
28.20 EUR -1.84 EUR -6.13 %
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Für den 26.08.2026 wurde bei PVA TePla eine Managers’ Transaction gemeldet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 04.09.2026. Von Aufsichtsrat De Wolf, Prof. Dr. Ingrid wurden am 26.08.2026 PVA TePla-Papiere gekauft. Für je 29,00 EUR wurden 1.735 PVA TePla-Papiere erstanden. Die PVA TePla-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,50 Prozent auf 29,44 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die PVA TePla-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 29,60 EUR. PVA TePla ist derzeit am Markt 626,10 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 20.718.132 beziffert.

Am 06.08.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Vorstand, Ketter, Jalin, erwarb 760 Papiere zu jeweils 30,60 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PVA TePla AG

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Datum Rating Analyst
10.08.26 PVA TePla Kaufen SMC Research
07.08.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.

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