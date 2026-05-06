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PVA Tepla bekräftigt Ziele nach enttäuschendem Quartal - starker Auftragseingang

07.05.26 07:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
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WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA TePla hat trotz eines schwachen Jahresauftakts die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Gestützt wird die Hoffnung auf einen stark gestiegenen Auftragseingang im ersten Quartal. Dieser sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 164 Prozent auf fast 122 Millionen Euro gestiegen, teilte der Hersteller von Kristallzuchtanlagen für die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie sowie von Anlagen zur Qualitätskontrolle etwa bei der Herstellung von Halbleitern am Donnerstag in Wettenberg mit. Der Umsatz fiel dagegen um sieben Prozent auf 55 Millionen Euro. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um mehr als 80 Prozent auf 1,4 Millionen Euro. Umsatz und operatives Ergebnis fielen damit noch schwächer aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten./zb/stk

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27.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025PVA TePla HaltenSMC Research
09.09.2025PVA TePla HaltenSMC Research
13.08.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.01.2025PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.03.2018PVA TePla VerkaufenSMC Research

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