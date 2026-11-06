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PVA TePla: Darum reichen die Rekordaufträge der Börse nicht

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PVA TePla: Darum reichen die Rekordaufträge der Börse nicht

PVA TePla hat mit den Neunmonatszahlen die Anleger enttäuscht. Trotz eines boomenden Auftragseingangs kommt die Erholung im Segment Material Solutions nicht voran. Nun soll das vierte Quartal die Wende bringen. Doch die Börse bleibt skeptisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
26.18 EUR 0.48 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen

Mit einem Kursverlust von 11,5 Prozent gehört PVA TePla am Donnerstag zu den großen Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Möglicherweise hat dazu auch die allgemein schwache Stimmung gegenüber bisherigen Profiteuren des KI-Booms nach den US-Wahlen beigetragen. Der entscheidende Auslöser dürfte aber die Veröffentlichung der Neunmonatszahlen gewesen sein, die trotz einiger Lichtblicke die Erwartungen nicht erfüllen konnten.

Material Solutions enttäuscht erneut

Das Problemkind bleibt das Segment Material Solutions. Obwohl der Auftragseingang hier seit dem dritten Quartal 2025 wieder deutlich angezogen hat, kommt die erhoffte operative Erholung bislang nicht in Gang. Entgegen den Erwartungen einer sukzessiven Verbesserung blieb der Umsatz im dritten Quartal mit 27,1 Mio. Euro sowohl unter dem Vorjahreswert von 31,4 Mio. Euro als auch unter dem Niveau des Vorquartals. Das EBITDA erreichte lediglich 0,2 Mio. Euro, entsprechend einer Marge von knapp 1 Prozent.

Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung des Auftragseingangs. Dieser legte im Segment Material Solutions in den ersten neun Monaten um 36 Prozent auf 125,0 Mio. Euro zu. Konzernweit stiegen die Bestellungen sogar um 55 Prozent auf den Rekordwert von 273,4 Mio. Euro. Die Nachfrage ist also vorhanden, doch die Umsetzung in Umsatz und Ergebnis dauert länger als erhofft.

Metrology zeigt das Potenzial

Wie überzeugend das Geschäftsmodell bei steigender Auslastung funktionieren kann, demonstriert inzwischen das Segment Metrology. Hier legte der Umsatz im dritten Quartal um 46 Prozent auf 35,6 Mio. Euro zu, während sich das EBITDA auf 8,1 Mio. Euro nahezu verdoppelte. Die EBITDA-Marge erreichte damit beeindruckende 22,6 Prozent. Das verdeutlicht, welche Skaleneffekte PVA TePla mit seiner strategischen Neuausrichtung erschließen will.

Entscheidendes Schlussquartal

Nun setzt der Vorstand auf eine sehr deutliche Verbesserung im vierten Quartal und bestätigt die Jahresprognose von 255 bis 275 Mio. Euro Umsatz sowie einem EBITDA am unteren Ende der Spanne von 26 bis 31 Mio. Euro. Nach lediglich 10,4 Mio. Euro EBITDA in den ersten neun Monaten müsste das Unternehmen im Schlussquartal allerdings mindestens 15,6 Mio. Euro erwirtschaften. Das wäre mehr als das Zweieinhalbfache des dritten Quartals. Das Management verweist auf…

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