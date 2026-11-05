PVA Tepla nimmt im dritten Quartal Fahrt auf - Auftragsrekord

05.11.26 07:40 Uhr

WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA TePla hat die ersten neun Monate mit einem Auftragseingang auf Rekordniveau abgeschlossen. Der Vakuumtechnologie- und Messtechnikspezialist zog Bestellungen im Wert von 273,4 Millionen Euro an Land, gut die Hälfte mehr als vor einem Jahr. Zugpferd sei dabei das Metrologie-Geschäft, teilte das SDax-Unternehmen am Donerstag mit. Der Konzernumsatz stieg um vier Prozent auf knapp 182 Millionen Euro. Dabei lief das dritte Jahresviertel mit einem Erlösplus von 12 Prozent deutlich besser.

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"Die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr zeigt, dass wir die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben", sagte Chefin Jalin Ketter laut Mitteilung und stellte ein bei Umsatz und Ergebnis starkes viertes Quartal in Aussicht. Nach neun Monaten liegt der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) allerdings mit 10,4 Millionen Euro noch um mehr als 40 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Die im Sommer gesenkte Jahresprognose bestätigte die Managerin./tav/mis