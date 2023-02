PVA TePla Aktie News: PVA TePla gewinnt am Dienstagnachmittag kräftig

Das Papier von PVA TePla konnte um 04:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 10,6 Prozent auf 25,62 EUR. Der Kurs der PVA TePla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,58 EUR zu. Mit einem Wert von 25,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 308.500 PVA TePla-Aktien.

Bei 29,45 EUR erreichte der Titel am 24.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,87 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PVA TePla-Aktie 84,72 Prozent sinken.

Analysten bewerten die PVA TePla-Aktie im Durchschnitt mit 32,92 EUR.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte PVA TePla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte PVA TePla möglicherweise am 28.03.2024 präsentieren.

