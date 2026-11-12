PVV Infra: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

12.11.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PVV Infra in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,8 Millionen INR im Vergleich zu 109,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 INR, nach 0,180 INR im Vorjahresvergleich.

PVV Infra hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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