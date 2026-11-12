PVV Infra: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PVV Infra hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 INR, nach 0,180 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PVV Infra in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,8 Millionen INR im Vergleich zu 109,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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