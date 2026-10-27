Pylon Technologies A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

27.10.26 06:35 Uhr

Pylon Technologies A hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CNY gegenüber 0,140 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,43 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 66,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 863,2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net