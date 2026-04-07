Pyramid: Hohe Risiken, aber auch große Chancen

Pyramid spürt nach Darstellung von SMC-Research Margendruck durch hohe IT-Komponentenpreise und hat eine große Bezugsrechtskapitalerhöhung angekündigt, um die Finanzstruktur zu verbessern und die Kapitalbasis für das geplante Wachstum zu stärken – denn die Kundennachfrage ist derzeit hoch. SMC-Analyst Holger Steffen sieht zwar margen- und finanzierungsseitig hohe Risiken, zugleich aber auch große Chancen durch die attraktiven Wachstumspotenziale. Insgesamt bleibt er bei seinem Urteil „Speculative Buy“.

Laut SMC-Research habe sich Pyramid auf die europäischen Kernmärkte fokussiert – und die jüngste Auftragsentwicklung zeige, dass das der richtige Schritt gewesen sei. Nachdem im letzten Oktober bereits ein sehr großer Rahmenvertrag habe abgeschlossen werden können, habe der Auftragseingang im ersten Quartal mit rund 27 Mio. Euro auf Rekordniveau und 70 Prozent über dem Vorjahr gelegen. Das Unternehmen habe zuletzt bereits zahlreiche Neukunden gewinnen können und auch gute Aussichten auf weitere Großprojekte.

Abrufe aus dem Rahmenvertrag seien in den Q1-Auftragsdaten aber nur zu einem kleinen Teil enthalten, was ein aktuelles Dilemma zeige: Die Preise für einige IT-Komponenten seien nämlich so stark gestiegen, dass Kunden versuchen, ihre Abrufe hinauszuzögern. Die Entwicklung habe außerdem die EBITDA-Marge von Pyramid unter Druck gesetzt, so dass diese im letzten Jahr, selbst bereinigt [...]

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