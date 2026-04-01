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Pyramid: Nachfrageboom trifft auf steigende Materialkosten

07.04.26 16:41 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Die Pyramid AG hat ihre strategische Neuausrichtung inzwischen konsequent umgesetzt und den Verkauf der internationalen faytech-Aktivitäten abgeschlossen. Damit liegt der Fokus nun klar auf den europäischen Kernmärkten – ein Schritt, der sich operativ bereits bemerkbar macht.

Dynamik beim Auftragseingang

Im ersten Quartal zeigte sich eine spürbare Belebung der Nachfrage, insbesondere im Bereich Server- und Storage-Lösungen. Der Auftragseingang erreichte mit 26,9 Mio. Euro einen neuen Höchstwert und lag damit rund 70 Prozent über dem Vorjahresniveau. Neben der Gewinnung neuer Kunden spielte dabei auch ein gestiegenes Preisniveau eine Rolle.

Kostenentwicklung belastet vorübergehend

Der Preisanstieg ist allerdings nicht nur positiv zu bewerten, denn auf der Beschaffungsseite verteuern sich zentrale Komponenten teils deutlich. Vor allem bei Hardware wie Grafikkarten haben sich die Einkaufspreise merklich erhöht, was aktuell Druck auf die Margen ausübt. Im weiteren [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

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