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Pyramid: Starker Auftragseingang auch in Q2

10.06.26 18:07 Uhr

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Pyramid AG Nach Kapitalherabsetzung
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In den letzten Jahren lief es bei Pyramid nicht nach Plan. Vor allem das Geschäft mit Touch-Produkten, das vor einigen Jahren mit der Übernahme der faytech AG hinzugewonnen wurde, hatte die Erwartungen mehrfach verfehlt – und damit auch den Aktienkurs von Pyramid deutlich belastet. Ende 2025 wurde daraufhin der Verkauf aller faytech-Aktivitäten außerhalb von Europa vereinbart, diese Transaktion konnte per 31. März dann abgeschlossen werden.

Jetzt soll es endlich besser laufen – mit einem anvisierten Umsatzwachstum um 16 bis 24 Prozent in diesem Jahr (auf 87 bis 93 Mio. Euro), das für eine Steigerung des Gewinns vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen um mindestens 100 Prozent, auf 4,2 bis 4,7 Mio. Euro, genutzt werden soll.

Die Börse zeigt sich noch misstrauisch gegenüber dieser Prognose, und das hat einen Grund: Die Preise für verschiedene Hardware-Bauteile haben wegen des KI-Booms im zweiten Halbjahr 2025 deutlich angezogen, und seitdem hat sich die Lage nicht substanziell entspannt. Das hat die operative Rendite von Pyramid zumindest temporär unter Druck gesetzt, worauf das Unternehmen mit einer größeren Kapitalerhöhung auf niedrigem Kursniveau reagiert hat.

Trotz der deutlich ausgeweiteten [...]

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