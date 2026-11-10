Pyrum: Auf der Zielgeraden

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Pyrum arbeitet nach wie vor an der nachhaltigen Lösung für den Pelletierungsprozess. Diese ist aber in Sicht – und dann könnte es schnell auf breiter Front vorwärtsgehen.

Pellets aus zurückgewonnenem Industrieruß (recovered Carbon Black / rCB) sind ein zentrales Produkt des Altreifen-Recyclingprozesses von Pyrum. Aber die Herstellung der Pellets aus rCB ist ein komplexer Prozess, der bislang noch nicht das Zielvolumen erreicht hat. Die Gesellschaft musste daher die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 absenken.

Komplexere Dosieranlage als Lösung

Das Problem ist, dass die Dosierung des Industrierußes zwischen dem Mahl- und Pelletierungsprozess noch nicht optimal funktioniert. Hier haben Umbauten vom Hersteller der Anlage stattgefunden, mit denen sich der Ausstoß deutlich erhöht hat, trotzdem liegt er noch ca. 20 Prozent unter dem Zielvolumen. Als Schlüssel zur Lösung wird jetzt eine komplexere „variable“ Dosieranlage gesehen, die eine flexible Anpassung beim Materialfluss zwischen dem Mahlen und dem Pelletieren ermöglicht.

Umfangreiche Prüfung

Da die Bestellung der Anlagen für die nächsten geplanten Werke ansteht, wird diese Lösung aktuell noch einmal sehr genau geprüft. Bis zum März hat Pyrum dafür Zeit, um bei Kundenprojekten im Plan zu bleiben.

Mehrere Werke in den Startlöchern

Hier geht Genauigkeit vor Tempo, denn der Baustein ist elementar und wird dann gleich in mehreren Werken so realisiert. In Tschechien läuft schon der Bau für einen Partner, für diesen muss die Dosieranlage bis März bestellt werden. Die Werksbestellung aus Griechenland, ein weiteres Partnerprojekt, muss eigentlich bis Jahresende erfolgen, um die umfangreiche Förderung nicht zu gefährden, und auch ein Projekt in Schweden steht nach einer Förderzusage in den Startlöchern. Hinzu kommt das geplante nächste eigene Werk im Saarland, für das Pyrum noch auf die finale Zusage der vom Land in Aussicht gestellten finanziellen Mittel wartet.

Startrampe für Neubewertung

Bei Pyrum könnte in den nächsten Monaten in mehrfacher Hinsicht der Knoten platzen, dann würde die Geschäftsentwicklung massiv Fahrt aufnehmen. Die Aktie befindet sich in Lauerstellung auf dieses Szenario. Die Prognoseabsenkung für 2026 ist aus unserer Sicht inzwischen verdaut und oberhalb von 26 Euro ist eine Stabilisierung gelungen. Das könnte die Startrampe für eine Neubewertung sein, wenn die anvisierten Fortschritte in den nächsten Monaten erreicht werden können.

Auf eine Neubewertung warten auch die Aktionäre von B+S Banksysteme – nur fehlt dort kein technischer Durchbruch, sondern die Aufmerksamkeit des Marktes für eine bemerkenswerte Stärke. zum Artikel

Planbar ist auch das Geschäft von 2G Energy, was an einem prall gefüllten Auftragsbuch liegt. In der aktuellen Korrektur der KI-Werte verschafft das der Aktie einen Vorteil, den Aixtron und SUSS nicht haben. zum Artikel

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Erstellung am 10.11.26 um 9:07 Uhr.

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