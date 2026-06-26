Pyrum: Eine wichtige Bestätigung

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Pyrum hat die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und die Zeitplanung für die Erhöhung der Pelletproduktion bestätigt - eine ganz wichtige Nachricht für die Aktie.

Pyrum hat den Quartalsumsatz binnen Jahresfrist von 0,5 auf 1,0 Mio. Euro verdoppelt. Er ist damit aber weiter recht niedrig und reicht nicht zur Deckung der Strukturkosten, was sich in einem negativen EBITDA von -2,4 Mio. Euro widerspiegelt. Das wird sich deutlich verbessern, wenn die neue Mahl- und Pelletieranlage endlich ihren Zieloutput erreicht. Dafür sind noch Umbaumaßnahmen notwendig, die weiterhin im dritten Quartal abgeschlossen werden sollen – die Bestätigung dieses Zeitplans ist eine gute Nachricht für die Aktie. Der Kurs hat wegen dieser offenen Frage zuletzt leicht geschwächelt. Eine Zusatzbelastung sind außerdem geplante weitere Finanzierungsmaßnahmen. Wir sehen diese Phase aber als attraktive Einstiegschance, da die Geschäftsentwicklung mit der weiteren Steigerung der Pelletproduktion und der Realisierung neuer Werke in den kommenden 24 Monaten deutlich an Fahrt gewinnen dürfte.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier: zum Artikel

Nicht den Q1-Bericht, sondern den Geschäftsbericht für 2025 hat DEWB vorgelegt und darin über eine starke Performance wichtiger Beteiligungen berichtet. Das könnte auch die Aktie beflügeln: zum Artikel

Eine starke Gewinsnteigerung in 2026 stellt auch GESCO in Aussicht. Dieses Ziel wurde nun auf der Hauptversammlung bekräftigt: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.584 Prozent oder 14,3 Prozent p.a. (Stand: 20.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 26.6.26 um 7:48 Uhr.

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