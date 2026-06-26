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Pyrum Innovations: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

27.06.26 06:35 Uhr
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Aktien
Pyrum Innovations AG
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Pyrum Innovations hat am 26.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,91 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,810 NOK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,7 Millionen NOK – ein Plus von 97,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pyrum Innovations 5,9 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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