Pyrum Innovations: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pyrum Innovations hat am 26.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,91 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,810 NOK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,7 Millionen NOK – ein Plus von 97,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pyrum Innovations 5,9 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net