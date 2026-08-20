Pyrum: Unterbewertung könnte bald abgebaut werden

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Pyrum hat den ersten Anlagenkaufvertrag mit einem externen Partner abgeschlossen. Nicht der einzige Meilenstein der jüngsten Zeit – und ein weiterer ganz wichtiger steht kurz bevor.

Pyrum hat nach Darstellung von SMC-Research weitere wichtige Fortschritte erzielt, jetzt steht noch ein entscheidender an – die Behebung des Engpasses in der Pelletproduktion, die bis zum Ende des dritten Quartals abgeschlossen sein soll. SMC-Analyst Holger Steffen sieht darin einen zentralen Treiber, um die von ihm konstatierte Unterbewertung abzubauen.

Die Umsetzung der Wachstumsstrategie von Pyrum sei komplex und erfordere eine intensive Arbeit in verschiedenen Bereichen – Verhandlungen mit Partnern, Planung von mehreren Werken, Finanzierungen, abschließende Optimierung der Pelletproduktion usw. Das führe dazu, dass es manchmal länger dauere als erhofft. Aber das Management arbeite die Aufgaben beharrlich ab und erzielt sukzessive die notwendigen Fortschritte.

In jüngster Zeit habe der erste Anlagenkaufvertrag für ein Werk abgeschlossen werden können, das für einen Partner realisiert werde. Außerdem sei Pirelli als Kunde von TTB und als Lieferant von Altreifen gewonnen worden. Pirelli habe außerdem eine Initiative gestartet, die einen geschlossenen Rohstoffkreislauf in der Reifenproduktion etablieren solle, und hier neben BASF und Synthos auch Pyrum in den Kreis der Projektpartner aufgenommen.

Damit werde eine deutliche Beschleunigung in der Geschäftsentwicklung von Pyrum immer wahrscheinlicher. Was jetzt noch fehle, sei die finale Behebung des noch bestehenden Produktionsengpasses bei TTB-Pellets, die nach aktuellen Plänen bis zum Ende des laufenden Quartals erreicht werden solle.

Das wäre für die Analysten die letzte wichtige Nachricht, damit auch die Aktie ihre Unterbewertung abbauen könne. Auf Basis des hohen Potenzials sehen sie den fairen Wert derzeit bei 57,00 Euro je Aktie und bestätigen ihre Einstufung mit „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.08.2026 um 8:36 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.08.2026 um 18:20 Uhr fertiggestellt und am 20.08.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-20-SMC-Comment-Pyrum_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.