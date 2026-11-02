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Pyrum: Wann kommt die Erlösung?

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Pyrum: Wann kommt die Erlösung?

Nach der Senkung der Jahresziele ist die Pyrum-Aktie in den Seitwärtskorridor der ersten Jahreshälfte zurückgefallen. Für den Engpass in der Pelletierung gibt es inzwischen zwei Lösungswege – und schon bald dürfte feststehen, welcher davon es wird.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pyrum Innovations AG
26.00 EUR -0.10 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen

Mit dem Anstieg auf neue Jahreshöchststände im August und September schien die Aktie von Pyrum die Bodenbildungsphase abzuschließen und einen Aufwärtstrend einzuleiten. Doch es kam anders, denn die Lösung der Engpassprobleme in der Mahl- und Pelletieranlage zur Herstellung von Carbon-Black-Pellets konnte nicht, wie erhofft, zum Ende des dritten Quartals abgeschlossen werden, so dass das Unternehmen die Jahresziele reduzieren musste. Während die Umsatzprognose von 6,5 bis 9,5 Mio. Euro auf 4,2 bis 5,3 Mio. Euro abgesenkt worden ist, wurde das EBIT-Ziel an beiden Enden der Spanne um 2 Mio. Euro auf -10,0 bis -12,5 Mio. Euro reduziert.

Zwei mögliche Lösungen

In den letzten Wochen haben weitere Versuche des Anlagenherstellers stattgefunden, die Probleme mit Anpassungen an den Abläufen zu beheben. Sollte das am Ende nicht den gewünschten Erfolg zeigen, wird eine weitere Dosieranlage eingebaut, die schon bestellt wurde und Ende November geliefert wird (und, falls sie doch nicht gebraucht wird, in einem anderen Werk eingesetzt werden kann). So oder so, der Engpass soll bald behoben sein.

Neue Infos noch im November

Das würde den Weg ebnen für kräftige Umsatzzuwächse im nächsten Jahr. Neue Informationen dazu wird es spätestens am 20. November geben, wenn das Update zur Entwicklung im dritten Quartal ansteht. Dann dürfte auch klar sein, ob die neue Dosieranlage eingebaut werden muss, und wenn ja, wie lange das dauert. In der zweiten Novemberhälfte wird das damit richtig spannend. Im Moment hat man noch die Chance, sich frühzeitig für die erlösende Nachricht zu positionieren, wobei allerdings das Risiko einer weiteren unerwarteten Verzögerung besteht.

Wie bei Pyrum entscheidet sich auch bei Masterflex in diesen Wochen, wie kräftig das Wachstum im nächsten Jahr ausfallen kann. Den Schlüssel liefern zwei Projekte, die die Börse bislang kaum einpreist. zum Artikel

Bei Pyrum hat ein technischer Engpass die Aktie zurückgeworfen, bei mehreren Energiewerten aus der zweiten Reihe korrigieren die Kurse trotz voller Auftragsbücher. Bei einem von ihnen spricht inzwischen einiges für eine Überreaktion. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 02.11.26 um 10:11 Uhr.

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