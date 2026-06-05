Pyxus International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pyxus International präsentierte am 04.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,200 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 678,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 501,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,560 USD. Im Vorjahr waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,75 Prozent auf 2,41 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net