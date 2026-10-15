q.beyond: Auftragseingang zieht im dritten Quartal kräftig an

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Zwischen Juli und September hat der IT-Dienstleister q.beyond fast so viele neue Aufträge gewonnen wie im gesamten ersten Halbjahr. Einen spürbaren Teil dazu hat die im Sommer übernommene Healthcare-Tochter GITG beigesteuert.

q.beyond hat Zahlen zum Auftragseingang vorgelegt, die deutlich kräftiger ausfallen als der bisherige Jahresverlauf. Im dritten Quartal 2026 sammelte das Unternehmen neue Aufträge über 49,7 Mio. Euro ein. In den ersten sechs Monaten zusammen waren es 51,9 Mio. Euro gewesen. Nach neun Monaten summiert sich das Volumen von neuen und bestehenden Kunden damit auf 101,6 Mio. Euro, das sind 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Ein Quartal fast so stark wie zwei

Als Gründe für den starken Auftragseingang nennt q.beyond den neu aufgestellten Vertrieb, die anziehende Konjunktur und die eigene Positionierung mit souveränen IT-Services und KI-Kompetenz. q.beyond versteht sich als IT-Partner für den Mittelstand und betreibt eigene zertifizierte KI-Rechenzentren. Schwerpunkte sind Cloud-Lösungen, der Betrieb geschäftskritischer Anwendungen auf Microsoft- und SAP-Basis, Künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit.

Der Zukauf hilft

Erstmals hat die neue Tochter GITG zum Auftragseingang beigetragen, und zwar sogar in nennenswertem Umfang. q.beyond hatte im Sommer 51 Prozent an dem SAP-Spezialisten für das Gesundheitswesen erworben. Wie groß der GITG-Anteil genau ist, wurde nicht beziffert.

Strategisch ist der Schritt in jedem Fall nachvollziehbar. SAP stellt seine Krankenhauslösung IS-H im Jahr 2030 ein. GITG bietet eine Nachfolgelösung auf Basis von S/4HANA, mit der Kliniken ihr Kernsystem für Patientenverwaltung und Abrechnung umstellen können. Zusammen mit q.beyond lässt sich zudem der übrige IT-Bedarf der Häuser abdecken, von Sicherheit über Cloud bis zu Managed Services und KI. Da viele Kliniken bis 2030 ohnehin wechseln müssen, hat dieser Markt einen festen Zeitrahmen.

Aufträge sind noch kein Umsatz

So erfreulich die Entwicklung ist, der Auftragseingang bleibt vorerst nur ein Frühindikator. Entsprechend zurückhaltend formuliert auch das Management, das vor allem das Fundament für wachsende Erlöse im kommenden Jahr gelegt sieht. Hinzu kommt, dass der Auftragseingang bei IT-Dienstleistern naturgemäß schwankt. Einzelne Großprojekte können ein Quartal stark prägen. Ob das dritte Quartal den Beginn eines nachhaltigen Trends markiert, zeigt sich erst, wenn die Folgequartale ein ähnliches Niveau erreichen. Insofern: interessante Entwicklung, aber noch kein zwingendes Kaufargument.

Wie q.beyond legt auch Masterflex derzeit das Fundament für Wachstum im kommenden Jahr. An der Börse wird das gerade aber ignoriert, was auch Chancen eröffnen kann: zum Artikel

Dass zwischen Ankündigung und Umsatz Zeit vergehen kann, erlebt derzeit auch Pyrum, das seine Prognose für 2026 senken musste. Die Aktie hat das erstaunlich gut verkraftet, und dafür gibt es einen konkreten Grund: zum Artikel

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Erstellung am 15.10.26 um 13:56 Uhr.

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