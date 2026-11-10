q.beyond: Teurer Umbau, wachsende Auftragsbücher

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Mit den Quartalszahlen hat q.beyond die im Oktober gesenkte Prognose bestätigt, die Aktie hatte darauf schon vorab reagiert. Ob 2027 die angestrebte Ergebniswende gelingt, hängt an einer Größe, die zuletzt kräftig zugelegt hat.

Auf den ersten Blick war das Zahlenwerk ernüchternd. Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 43,2 Mio. Euro knapp unter Vorjahresniveau, das EBITDA rutschte von 3 Mio. Euro auf -7,1 Mio. Euro ab. Unter dem Strich stand ein Konzernverlust von 9,2 Mio. Euro, der Free Cashflow war mit -4,5 Mio. Euro ebenfalls negativ. Insgesamt summierten sich die Sondereffekte auf 9,5 Mio. Euro, darunter Rückstellungen von 4,3 Mio. Euro für den Personalabbau.

Nicht jede Belastung verschwindet wieder

Was q.beyond Probleme macht: Nach Unternehmensangaben sind nur knapp drei Viertel der Sondereffekte einmaliger Natur. Ein Teil des Rests, etwa die gestiegenen Lizenzkosten, dürfte das Ergebnis auch künftig belasten. Zudem bleibt das EBITDA selbst nach Herausrechnen der Restrukturierungskosten mit -2,8 Mio. Euro im Minus. Die eigentliche Schwachstelle ist das Segment Managed Services. Hier fiel der Umsatz um 9 Prozent auf 25,8 Mio. Euro, das Bruttoergebnis schrumpfte von 5,3 Mio. Euro auf gerade noch 0,3 Mio. Euro. Die Investitionszurückhaltung im Mittelstand schlägt also voll durch.

Deutlich besser lief es im Segment Consulting, das um 13 Prozent auf 17,3 Mio. Euro zulegte. Noch wichtiger für die Perspektive ist der Auftragseingang. Mit 49,7 Mio. Euro holte q.beyond in einem einzigen Quartal fast so viel herein wie im gesamten ersten Halbjahr, nach neun Monaten steht ein Plus von 22 Prozent. Das spricht dafür, dass die Neuaufstellung des Vertriebs greift.

Die Ergebniswende ist erst für 2027 geplant

Der laufende Umbau soll ab 2027 jährlich rund 7 Mio. Euro an Kosten einsparen, in Deutschland fallen dafür etwa 10 Prozent der Stellen weg. Knapp 80 Prozent der Maßnahmen sind laut Management bereits umgesetzt. Ob die Einsparungen tatsächlich voll im Ergebnis ankommen, muss sich aber erst zeigen, zumal die Zahl der Beschäftigten zum Quartalsende noch über dem Vorjahreswert lag. Die im Oktober gesenkte Jahresprognose mit einem EBITDA von -4 bis -2 Mio. Euro wurde lediglich bestätigt. Rechnerisch ergibt sich daraus für das vierte Quartal ein EBITDA zwischen null und 2 Mio. Euro.

Finanziell steht das Unternehmen weiterhin solide da. Die Nettoliquidität lag Ende September bei 33,5 Mio. Euro – wenn auch spürbar unter dem Vorjahreswert von 41,3 Mio. Euro –, die Eigenkapitalquote bei 65 Prozent. Den Umbau kann q.beyond damit aus eigener Kraft stemmen.

Abgabedruck schon vor den Zahlen

Die Börse hatte das schwache Quartal offenbar weitgehend vorweggenommen. Seit der Prognosesenkung im Oktober hat die Aktie deutlich an Wert verloren und notiert inzwischen klar unter dem 50- und dem 100-Tage-Durchschnitt. Den stärksten Verkaufsdruck bei sprunghaft erhöhtem Volumen gab es bereits am Handelstag vor der Veröffentlichung, am Tag der Zahlen selbst stabilisierte sich der Kurs. Für eine echte Trendwende braucht es allerdings mehr, nämlich den Beleg, dass Einsparungen und höherer Auftragseingang im kommenden Jahr tatsächlich im Ergebnis ankommen.

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Erstellung am 09.11.26 um 15:35 Uhr.

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