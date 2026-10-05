q.beyond: Was die doppelte Überzeichnung verrät

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Mit dem abgeschlossenen Rückkauf hat das Management von q.beyond ein deutliches Vertrauenssignal gesendet. An der Börse ist davon bislang wenig angekommen, und ein Detail des Angebots könnte den Kurs sogar noch belasten.

q.beyond hat das Ende August gestartete öffentliche Rückkaufangebot abgeschlossen. Das Unternehmen hat 2.490.905 eigene Aktien zum Angebotspreis von 3,78 Euro je Stück erworben, was rund 10 Prozent aller Aktien entspricht. Das angekündigte Volumen von rund 9,4 Mio. Euro wurde damit vollständig genutzt.

Angebot fast doppelt überzeichnet

Angedient wurden insgesamt 4.878.907 Aktien, also fast doppelt so viele, wie q.beyond aufnehmen wollte. Die Zuteilungsquote liegt entsprechend bei gut 51 Prozent. Dieses Ergebnis lässt sich auf zwei Arten interpretieren.

Rechnerisch verteilt sich das künftige Ergebnis auf weniger ausstehende Aktien, was die Kennzahlen je Aktie stützt. Der Vorstand begründet den Schritt mit der aus seiner Sicht niedrigen Bewertung und der hohen Nettoliquidität. Zudem verweist er auf die beschleunigte KI-Transformation, die die Profitabilität steigern soll.

Auf der anderen Seite zeigt die Überzeichnung, dass viele Aktionäre zu 3,78 Euro verkaufen wollten. Rund 2,39 Mio. angediente Aktien kamen nicht zum Zug. Ob ein Teil davon nun über die Börse abgegeben wird, ist offen, als möglicher Belastungsfaktor sollte das aber einkalkuliert werden.

Enge Spanne seit Anfang September

Aktuell notiert die Aktie bei rund 3,46 Euro. Damit liegt der Kurs rund 8,5 Prozent unter dem Angebotspreis. Auffällig ist, dass sich die Aktie diesem Preis während der gesamten Annahmefrist nicht angenähert hat. Der größere Rahmen: Vom Hoch Ende Mai bei rund 4,00 Euro fiel der Kurs bis Anfang Juli auf unter 3,20 Euro, bevor im Juli eine Erholung bis gut 3,60 Euro folgte. Seit Anfang September bewegt sich die Aktie in einer engen Spanne zwischen etwa 3,38 und 3,56 Euro.

Die Indikatoren bestätigen dieses Bild. Der Kurs liegt exakt auf der 50-Tage-Linie bei 3,46 Euro, die nahezu waagerecht verläuft. Die leicht fallende 100-Tage-Linie bei 3,51 Euro wirkt als erster Widerstand. Der RSI steht mit 49,53 im neutralen Bereich. Der MACD liegt mit -0,0069 knapp unter seiner Signallinie und praktisch auf der Nulllinie, das Momentum ist mit -0,06 leicht negativ. Ein Trend lässt sich daraus in keine Richtung ableiten.

Diese Marken zählen

Nach oben wäre ein Anstieg über die 100-Tage-Linie und das Septemberhoch bei rund 3,56 Euro ein erstes positives Signal. Darüber wartet der Bereich um 3,60 Euro, an dem die Erholungen im Juli und August endeten. Nach unten ist das jüngste Tief bei rund 3,38 Euro die erste Unterstützung. Fällt sie, rücken die Augusttiefs um 3,30 Euro und danach die Zone zwischen 3,15 und 3,20 Euro näher.

Unter dem Strich ist der Rückkauf ein Vertrauenssignal des Managements, das der Chart allerdings bisher nicht bestätigt. Solange die Aktie die Spanne nicht verlässt, bleibt das technische Bild neutral.

Auch bei LAIQON hinkt der Aktienkurs der Entwicklung im Unternehmen bislang hinterher. Dort zeichnet sich allerdings ab, dass sich das bisherige Haupthindernis gerade aufzulösen beginnt: zum Artikel

Das Thema KI spielt auch bei der JDC Group eine immer größere Rolle, denn das Unternehmen baut die Technologie in seinem Kernprodukt gezielt aus: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.442 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 03.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 05.10.26 um 15:58 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel