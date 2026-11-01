Q-linea Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Q-linea Registered im vergangenen Quartal 4,8 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Q-linea Registered 3,5 Millionen SEK umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,55 SEK. Im Vorjahresquartal waren -6,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Q-linea Registered hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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