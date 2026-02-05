Q-linea Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

11.07.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,89 Prozent auf 1,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,58 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -18,670 SEK je Aktie erzielt worden.

Q-linea Registered hat am 10.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Q-linea Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Q-linea Registered

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung