Q-linea Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Q-linea Registered hat am 10.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,58 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -18,670 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,89 Prozent auf 1,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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