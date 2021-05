LEONI-Aktien steigen nach höherer Prognose zweistellig

So rechnet der Autozulieferer nun mit einem deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr, wie das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Montag in Nürnberg auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Bislang hatte LEONI lediglich einen Anstieg der Erlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet. LEONI begründete die angehobene Prognose mit der stärker als angenommenen Erholung der Nachfrage im Automobil- und Industrieumfeld sowie dem deutlich höheren Kupferpreis , der keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis haben werde. LEONI verdeutlichte aber auch, dass es weiter anhaltende Unsicherheiten wegen der Corona-Krise gebe.

Beim um Sondereffekte und Umbaukosten bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) rechnet LEONI mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr und erwartet nun, mindestens die Gewinnschwelle zu erreichen. Hierbei verwies der Konzern unter anderem auf positive Effekte aus dem laufenden Spar- und Umbauprogramm. Bislang hieß es lediglich, das bereinigte Ebit solle sich deutlich verbessern. Im Vorjahr hatten die Franken sowohl operativ als auch unter dem Strich einen herben Verlust eingefahren.

Im ersten Jahresviertel steigerte LEONI den Umsatz um rund ein Fünftel auf 1,35 Milliarden Euro, das um Sondereffekte und Umbaukosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) lag bei plus 39 Millionen Euro, nach einem Minus von 17 Millionen Euro im Vorjahr. Die endgültigen Zahlen will LEONI wie geplant am 12. Mai vorlegen.

LEONI-Aktie schießt zweistellig hoch

Optimistischere Ziele für das Gesamtjahr haben die Papiere von LEONI am Montag auf das höchste Niveau seit Mitte März getrieben. Die Anteile des Autozulieferers gewinnen im XETRA-Handel am frühen Nachmittag zeitweise 11,67 Prozent auf 13,01 Euro.

(dpa-AFX)

Bildquellen: Leoni